Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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