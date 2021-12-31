Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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