Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri