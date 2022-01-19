Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz." - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Döviz, Güncel, Haber

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