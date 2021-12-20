Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet