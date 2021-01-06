Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika politika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikir olduklarını belirterek, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikir olduklarını belirterek, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un dost ve kardeş müttefik bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye ve Arnavutluk'un asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki kardeş ülke olduklarını belirtti.

Asırlara uzanan ortak tarihin izlerini, edebiyattan sanata, düşünce hayatından mimariye kadar uzanan geniş bir alanda görmenin mümkün olduğunu aktaran Erdoğan, bugün Elbasan'dan Korça'ya (Görice), İşkodra'dan Vlore'ya kadar Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarih ve kültüre ait birçok izler görülebileceğini söyledi.

İlhamını kadim tarihten alan bu bağları daha da güçlendirmeyi görev edindiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakan Rama ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Attığımız bu adım her alandaki iş birliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır. Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk."

"Türkiye, Arnavutluk halkının imdadına koştu"

Erdoğan, Arnavutluk'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını başarıyla yürütmesinin hemen ardından 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığını üstlendiğini anımsattı.

Rama'ya bu önemli görevde başarılar dileyen Erdoğan, 21 Eylül ve 26 Kasım 2019'da Arnavutluk'un iki büyük deprem yaşadığını ifade etti.

Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan her iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut halkının imdadına koştuklarını, arama kurtarma çalışmalarından diğer yardımlara kadar ellerindeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, ayrıca evleri yıkılanlar için 522 konut inşa etme kararı aldıklarını dile getirdi.

TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta hep birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, inşaatı Ağustos 2021'de tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahiplerine teslim edeceklerini vurguladı.

Konutların Türkiye ve Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inandığını aktaran Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Arnavutlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Rama ile görüşmelerde bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkileri de değerlendirme fırsatı bulduklarına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticari ortağı olduğunu vurguladı.

"Tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz"

Müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumunda olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'ta bilhassa altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Böylelikle, ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür bakanlarımız az önce Arnavutluk'taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Cami'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında bu projeye de başlamış olacağız."

Erdoğan, görüşmelerdeki ana gündem maddelerinden birinin de terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliği olduğunu vurguladı.

FETÖ ile mücadele

FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikir olduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Yine bu arada Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sayın Başbakan'ın da rektörle bir araya gelmesi suretiyle adımı da atılacaktır. Zira şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 100 civarında Arnavut evladımız eğitim, öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber şu anda eğitim öğretimde Türkiye ve Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış olunuyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk ve Arnavut halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için '3 ay' dedik, bu leblebi çekirdek. Tabii MR, ultrasonografi ve röntgen cihazları gibi teknik donanımları da olacak. İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathane var, buradaki ameliyathane sayısı tabii daha düşük olabilir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta hastane yapılacak

Arnavutluk'a yapılacak hastaneyle birlikte burada artık sıkıntı yaşanmayacağına işaret eden Erdoğan, Sağlık Bakanlığının, geçici bir süre Türkiye'den doktor, hemşire ve sağlık memuru gibi sağlık elemanlarını da göndereceğini ve Türklerin, Arnavutluk'taki sağlık ekibine öğreticilik yapacağı bilgisini verdi.

Arnavutluk'ta yapılacak hastaneyi çok önemsediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi inşallah kendi halkına kazandırmış olacak, bunu çok önemsiyoruz." dedi.

Erdoğan, Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta devraldığı üniversite ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak. Bununla beraber de öğretim üyeleri ile her şeyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması ki şu anda bile 100 Arnavut öğrencimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. Tabii bunlar da bizim için ayrı bir kazanım ve bu adımı da atmak suretiyle Türkiye-Arnavutluk arasındaki bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey adımı adeta uygulama alanına girmiş olacak."

Anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin Uygulanmasına Dair İşbirliği Protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı'nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş