Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul'dan helikopterle Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank palet fabrikasında tören kıtasını selamladı.

Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ziyaret sırasında yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Fırtına obüsünün maketi hediye edilen Erdoğan, ziyaretin ardından cuma namazını fabrika yerleşkesindeki camide kaldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

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