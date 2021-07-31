Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen bölgeler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan... - Haberler
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