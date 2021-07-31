Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun