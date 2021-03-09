Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi

09.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:20
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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