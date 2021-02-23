Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair, "Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yapan ülke Türkiye. Dün itibarıyla hamdolsun 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair, "Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yapan ülke Türkiye. Dün itibarıyla hamdolsun 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaç, talep, beklenti ve yönelimlerin zamanla değiştiğini söyledi. Türkiye'nin bugün 20 yıl öncesinden farklı olduğu gibi 20 yıl sonrasında da bugünden farklı olacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zamana karşı durmak ve değişime direnmek, yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Buraya nereden, hangi şartlardan geldiğimizi elbette unutmayacağız. Anne ve babalarımızın bugün bize gayet tabii gelen imkanlar için neler çektiğini, ne tür bedelleri ödediğini de aklımızdan çıkartmayacağız. Nereden geldiğimizi bilmek, bize sunulan imkanların kıymetini takdir etmek bakımından önemlidir ama hedeflerimiz açısından yeterli değildir. Geçmişten ders alarak ama geçmişe de takılıp kalmadan kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor. Nasıl dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumazsa geçmişin zihniyetiyle de yarının Türkiye'sini inşa edemeyiz."

"Rehavet çökerse bedelini ödeyemeyiz"

Eğitim başta olmak üzere her alanda politikalar belirlerken maziden atiye uzanan geniş bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla beraber eğitim ve öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta da bana göre dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafeyi aldık." dedi.

Zamanında teknolojiye ve iletişim alt yapısına yatırım yapan ülkelerin salgın sürecini diğer ülkelere nazaran daha kolay atlattığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 2022'nin başında sona ereceği yönünde açıklama yaptı. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlığımızı yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün itibarıyla hamdolsun 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı ve ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Yeni yeni takviyeler yine alıyoruz. Çünkü herhangi bir rehavet bize çökerse Allah göstermesin, bir aksilik altından kalkamayız, bedelini de ödeyemeyiz."

"2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık"

Erdoğan, Türkiye'nin sağlık gibi eğitim öğretime yaptığı yatırımların meyvelerini de bu süreçte toplama imkanı bulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Yine bu dönemde, Eğitim Bilişim Ağı, yani kısa adıyla EBA televizyon ve internet platformlarıyla da uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanallarında eğitimin devamını sağladık. 13 ayrı stüdyoda binin üzerindeki öğretmenimizle yaptığımız çekimlerle 10 binden fazla televizyon ders içeriği oluşturduk. 12 bin 500 saat yayın yaptık. Uzak eğitimde çocuklarımızın kendi öğretmeleriyle aynı sınıftaymış gibi ders yapabilmesi için EBA canlı dersleri devreye aldık. EBA Canlı Sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. EBA internet platformumuzda öğrenci ve öğretmenlerimize 1900'den fazla ders ve yüz binlerce içerik sunuyoruz. Bu platform 2020 yılında dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuştur. Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 GB'ye kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandık. EBA'ya erişimi olmayan öğrencilerimiz için 14 bin 700 EBA destek noktası ve 176 EBA mobil destek aracı oluşturduk."

"Önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz"

Hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını gayet iyi bildiklerini, vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak peyderpey okullarda yüz yüze eğitimi başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Köy okullarımızda ve bağımsız anaokullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başladık. İnşallah 1 Mart'tan itibaren de ilkokullarda haftada iki gün, özel eğitim okul ve sınıflarında ise hafta beş gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yine 1 Mart'tan itibaren 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlıyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde, önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Hem öğretmenlerimizin öğrencilerini hem de öğrencilerimizin öğretmen ve arkadaşlarını özlediğinin farkındayız. İnşallah en kısa zamanda öğretmen ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. O güne kadar sizden temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmenizi özellikle bekliyorum."

Notlar

Program "Çanakkale Türküsü", "Beraber Yürüdük" ve "Nazende Sevgilim" eserlerinin icra edildiği müzik dinletisiyle başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hitaplarının ardından açılışı yapılan eğitim tesislerine ilişkin bilgilerin yer aldığı film gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açılışı yapmak üzere Kahramankazan Atatürk İlkokuluna bağlanarak orada eğitim görecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Buradaki açılışın ardından, Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki açılışa bağlanan Erdoğan, Vali Yardımcısı Abdullah Dölek'e okulun çevre düzenlemesinin de hemen bitirilmesi gerektiğini söyleyerek "Çevre düzenlemesi çok çok önemli. Öğrencilerimiz bu ara gidip gelmiyorsa bile şimdi bütün o güzellikleri inşallah dört dörtlük görelim istiyoruz." dedi.

Erdoğan, daha sonra Keçiören Bağlum Eğitim Kampüsünün açılışına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağlantıların ardından, okulların yapımını katkıda bulunan hayırseverlerle kurdele keserek 326 eğitim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım