Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde otoyolunun açılışına katıldı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Yap-İşlet-Devret modeliyle Türkiye'ye kazandırılan ve toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun bugün birinci ve üçüncü kesimlerinin hizmete alındığını söyleyen Erdoğan, ikinci kesiminin ise 2020 yılı bitmeden trafiğe açılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan bu güzergah Avrupa, Kafkasya, Asya transit koridorunun da önemli bir parçasıdır. Edirne'den otoyolu kullanmaya başlayan bir araç bu otoyolun tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa'ya kadar gidebilecektir. İstanbul üzerinden de İzmir ve Aydın'a kadar otoyolu kullanarak gitmek mümkündür. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle bu güzergah önce Denizli'ye daha sonra da Antalya'ya kadar uzanacaktır. Marmara Denizini çepeçevre saran otoyolun ve Çanakkale Köprüsünün tamamlanmasıyla ülkemizin en yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı bölgelerin ulaşım sorununu inşallah tamamen çözmüş olacağız. Ankara-Niğde Otoyolu işte bu büyük ağın en kritik parçalarından biridir. Hizmete açtığımız bu proje ile trafik akışının hızlı konforlu güvenli şekilde sağlanması yanında pek çok ekonomik fayda da göreceğiz. Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü otoyolu kullandığında 275 km giderek 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması bir diğer önemli faydadır. Tuz Gölü, Derin Kuyu, Kapadokya, Göreme gibi önemli turizm merkezlerine erişimin kolaylaşması bu alanda da ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirme ile bozkır ikliminin hakim olduğu bu bölgenin çehresi de değişecektir. Ankara-Niğde Otoyolunun bir diğer özelliği, döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezi vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır. Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Yatırım tutarı, işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olmuştur" diye konuştu.

"Ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık"

Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından birisinin ulaşım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan ve yük taşımacılığının güvenli, hızlı, ekonomik şekilde yapılamadığı bir ülkede kalkınmayı gerçekleştirebilmekte, vatan sathına yaymakta mümkün değildir. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık. Denizyolunda da inşa halindeki dev limanlarımızla ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bugünkü açılışımızla birlikte ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız yeni otoyol mesafesi bin 581 kilometreyi buldu. Böylece daha önceden devraldığımız bin 714 kilometrelik otoyolla birlikte ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda ise çok daha parlak bir fotoğraf ortaya çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu göreve geldiğimizde 6 bin 10 km ile aldık. Biz buna 21 bin 400 km ilave ettik, toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Ülkemizin toplam yol ağı da 68 bin 429 kilometreyi buluyor. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 km uzunluğunda ki 3 bin 261 köprü ile ulaşımın daha sağlıklı ve ekonomik olmasını temin ettik. Aynı şekilde bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak zor coğrafyalarda ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık. Sadece şu son korona virüs salgını döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdığımız hizmetleri göstermeye yeterlidir. Durmak yok yola devam. Korona virüs filan engellemiyor, devam edeceğiz" dedi.

"Hep engellediler ama biz dur durak bilmedik ve Ilısu Barajını da bitirdik"

"Terör örgütünün engellemek için yapmadığını bırakmadığı Cudi Dağı Tünellerinin inşasını tamamladık bu arada" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde Ilısu Barajı. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki. Ilısu Barajının yapılmasını istemediler. Hep engellediler ama biz dur durak bilmedik ve Ilısu Barajını da bitirdik. 1915 Çanakkale Köprüsünün her aşamasında bizzat orada bulunduk. Hedefimiz 2022 18 Mart'ında bu köprüyü hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı ancak akim bıraktığı bazı projeleri de bakanlıklarımız vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Bunlardan biri de Adana için sembol bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajının hemen yanı başındaki köprüdür. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. Ayrıca köprü giriş ve çıkışlarındaki kavşaklarda yine bakanlığımızca inşa edilecektir. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Devlet Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık"

"Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi her alanda hem kalkındırdık hem siyasi ve ekonomik olarak güçlendirdik" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye'nin ayaklarına takılan ekonomik prangaları parçalayıp bir tarafa fırlattık. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan korkuları çiğneyip geçtik. Kendine güvenen, kendine inanan, potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri, çıkarları, planları doğrultusunda kullanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de, güney sınırlarımızda ve daha pek yerde, Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklemlerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık. Pek çok uluslararası platformun aranan takip edilen, sözüne ve tavrına göre pozisyon alınan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomi olarak 3 kuruşluk tuzaklarla yerle yeksan edilen zayıf bir yapıdan ardı ardına onlarca saldırıyı göğüsleyerek 2023 hedeflerimize yürümeye devam ettiğimiz bir yere geldik."

"2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin dahi gıptayla takip ettiği bir altyapıya sahip olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi tüm unsurlarıyla çökerken biz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. İş vereninden çalışanına, esnaf sanatkarından garip gurebasına kadar toplumun her kesimini destekleyerek ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. Milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, mugalatayla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil; yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. Türkiye'nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında, önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

"Ankara Niğde Otoyolu da yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı"

Ankara Niğde Otoyolu'nun; Edirne'den başlayarak İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan Trans Avrupa Kuzey Güney Otoyolu'nda (TEM) kesintisiz ulaşımın sağlanmasında önem arz ettiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, "Ankara Niğde Otoyolu da yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Akıllı otoyolumuz, ana kontrol merkezinden yönetilecek ve yol güvenliği en üst seviyede olacak. 1,3 milyon metre fiberoptik ağı ve trafik sensörleri ile meteoroloji ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, değişken mesaj sistemleri ile donatılmış otoyolumuzda akıllı ulaşım sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve konforunu önceliklendirdik. Ankara-Niğde Otoyolu da tüm ulaştırma ve haberleşme yatırımlarında olduğu gibi geçtiği her bir noktada üretimi, ticareti, turizmi, istihdamı önemli derecede artıracaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA