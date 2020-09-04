Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." Kaynak: AA