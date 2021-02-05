Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.
05.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:36
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu