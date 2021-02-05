Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.

05.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:36
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Didem Kınalı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:36:29. #1.16#
title