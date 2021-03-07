Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi

07.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:13
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi

Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini  iletti.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İzmir Milletvekili Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül'e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.Şehidin annesi Gül de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı şehit ailesine telefonda başsağlığı diledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KAYA

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