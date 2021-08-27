Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.