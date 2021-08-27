Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.'
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik." - Haberler
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