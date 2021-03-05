Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans yöntemi ile görüştü.