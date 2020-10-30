Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

30.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:21
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti.

Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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