Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570...

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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