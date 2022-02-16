Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570...
AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel