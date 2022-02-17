Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Partili belediyelere çağrı) Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize...
AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Partili belediyelere çağrı) Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Partili belediyelere çağrı) Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel