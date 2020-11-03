Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

03.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:30
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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