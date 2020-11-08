Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."

08.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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