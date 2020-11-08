Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.