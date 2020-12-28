Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AİHM'in Demirtaş kararına muhalefetin tavrı) Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen...
28.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:50
Son dakika politika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu