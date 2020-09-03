Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanını kabul etti
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
03.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
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Kaynak: İHA