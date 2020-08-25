Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Türk İslam Mezarlığı'na geldi (2) Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle alana gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle alana gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve protokol üyeleri Selçuk Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. (2)

Kaynak: AA