Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Önce Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çarho mevkisine giderek buradaki etkinliklere katıldı.

Muş'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkisine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada toplanan vatandaşlara hitap ediyor. - BİTLİS

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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