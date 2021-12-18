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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı liderleri karşıladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı liderleri karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan liderleri karşılamasının ardından aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

Kapalı oturumla devam edecek olan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul edecek.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımlar Temalı Çalışma Öğle Yemeği'nin ardından Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'yla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının ardından ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor. - İSTANBUL

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