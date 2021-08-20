Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır.