Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu... - Haberler
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