Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya... - Haberler
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