Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın kampanyası) Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık.