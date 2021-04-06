Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: 27 Mayıs mağdurunun mirasçıları tazminatını istedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: 27 Mayıs mağdurunun mirasçıları tazminatını istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: 27 Mayıs mağdurunun mirasçıları tazminatını istedi

Yassıada yargılamalarında zarar gören Demokrat Parti Diyarbakır Milletvekili Ali Hamit Tigrel'in mirasçıları, 27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyona başvuruda bulundu.

Yassıada yargılamalarında zarar gören Demokrat Parti Diyarbakır Milletvekili Ali Hamit Tigrel'in mirasçıları, 27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyona başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile kurulan komisyon kararı, 24 Şubat 2021'de Resmi Gazetede yayımlanarak mağdurların zararlarının tazmin edilmesinin yolu açıldı. Bu kapsamda komisyona ilk başvuru Diyarbakır'dan geldi. 25 Temmuz 1973'te hayatını kaybeden DP'den 11. dönem milletvekili Ali Hamit Tigrel'in, yasal mirasçıları olarak belirlenen gelini Sema ve torunu Can Tigrel, zararlarının tazmini için avukatları Erhan Demir aracılığıyla komisyona iletilmek üzere Diyarbakır Valiliğine başvuruda bulundu.

"DİYARBAKIR'DA BAŞVURUYU İLK BİZ YAPTIK"

Emsal karar olarak ilk başvuruyu kendilerinin yaptığını belirten avukat Demir, mağdurlara çağrıda bulunarak başvuru yapmaları gerektiğini söyledi. Demir, "Müvekkilimin dedesi Ali Hamit Tigrel 1960 yılında, Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu Demokrat Parti'de milletvekili olarak görev yapmaktaydı. 1960 anayasa darbesinin ardından müvekkilim de yargılanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu sürecin ardından herhangi bir zarar karşılanmamıştı, 24 Şubat 2021 yılı tarihinde Cumhurbaşkanımızın verdiği karar ile Resmi Gazetede zararlarının tazmini açısından bir yol açıldı. Bu yolla beraber müvekkillerimle maddi ve manevi tazminatlarının alması için komisyona başvuru yaptık. Müvekkilim Ali Hamit Tigrel Diyarbakır milletvekiliydi, uzun yıllar Diyarbakır adına görev almış bir siyasetçiydi. 27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini açısından bu yolun açılmasını müvekkillerimin açısından gayet memnuniyet verici bir durum olarak karşılandı. Bu sebeple Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yolun açılması bir emsaldir, 61 yıldır söz konusu milletvekilleri ve yargılananların zararları karşılanmamıştı. Bu süreçle beraber zararlarının tazmin edileceği, ve vicdanı kanunun hasıl olacağı kanaatindeyim. Diyarbakır'da başvuruyu ilk biz yaptık, Türkiye genelinde herhangi bir başvuru olmadığını biliyoruz ama olması, bu kişilerin de zararları tazmini açısından bu yolun açılması memnun edici bir durum" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: 27 Mayıs mağdurunun mirasçıları tazminatını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: 27 Mayıs mağdurunun mirasçıları tazminatını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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