Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Döviz kurunu serbest ekonomi kuralları içinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri, kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış ve piyasalar buna uygun adımları atmıştır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş ya da işlem yapmıyoruz. Tam tersine serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık dönemde her yol ve yöntemle sınandığını, sokakların kaosa sürüklenmek istendiğini, kaset kumpaslarıyla siyasi partilerin yönetimlerinin dizayn edilmeye çalışıldığını söyledi. Erdoğan, "Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri ülkemiz içinde ve sınırlarımız boyunca harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek, ülke teslim alınmak istendi. Terörle mücadele için güney sınırlarımıza sığınak yapanlar biz devreye girince bu defa terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın amacı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de bu kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Biz tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdik. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik ve ekonomik her türlü tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Elbette canımız yandı ve bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık" dedi.