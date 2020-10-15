Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek merak konusu olmuşken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla alakalı olarak son dakika açıklaması yaptı. Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihine iliişkin değerlendirmede bulundu. Üniversiteler 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? İşte, ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile alakalı olarak, ''Uzaktan eğitim tecrübesi elbette önemli anca örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına engel olunuyordu.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

* Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu. Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim-öğretim veriyor. Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da biz kaldırdık. 'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık.

* İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. 2006'dan sonra kurulmuş üniversitelerimiz arasında dünyada ilk 800'ün arasında başaranlar olduğunu görüyoruz. Doğru stratejilerle doğru adımlar atıldığında dünya çapında neticeler elde ediliyor. Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı 200 bini aşmış olması Türkiye'ye duyulan güvenin ifadesidir. Anadolu'nun dört bir yanında gurur abidesi olarak yükselen üniversitelere daha önem veriyoruz.

* Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi. Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor. Gelişmiş üniversitelerin altyapısı, kadro ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerin istifadesine açılmış olacak. Bu programı bu akademik yılın 2. döneminden itibaren hayata geçiriyoruz. YÖK-Sanal laboratuvar projesi ile de fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik dersleri sanal ortamda verilecektir. İlk olarak dijital dönüşüm projesinde yer alan 24 üniversitede yer alan 15 bin öğrenci bundan faydalanabilecektir.