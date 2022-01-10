Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere eğitim imkanı sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere eğitim imkanı sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerle kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerle kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin...

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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