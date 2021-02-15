Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz"

15.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:46

Son dakika haberler... Rize 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Rize 7. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)

Erdoğan: "(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız."

Erdoğan: "Artık yağma yok, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız."

Erdoğan: "Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz."

Erdoğan: "Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'ye) Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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