Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir"
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri