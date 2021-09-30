Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir"

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKKYPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKKYPGPYD'nin adeta yönetmeni durumundadır.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Hakan Binbaşgil Kerem Kamışlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:36:39. #1.11#