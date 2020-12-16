Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız."
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız."
Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı