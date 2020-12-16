Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız."

16.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:03

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız."

Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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