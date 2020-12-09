Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."

09.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:16
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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