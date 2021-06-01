Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak?
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten