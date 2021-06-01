Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak?
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak?
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? - Haberler
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