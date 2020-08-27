Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
27.08.2020 00:41 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığa neden olan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak; Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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