Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafi, tarihi ve beşeri olarak Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye ; elbette Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefine bağlıdır. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen AB, bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim, bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde yemekte bir araya geldi. Büyükelçilere hitap eden Erdoğan, salgınla yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi değerlerin geri plana itildiğini belirterek, "Birçok ülke içe kapanmayı, kendi dışında yaşanan insani durumlara karşı kayıtsız kalmayı tercih etti. Salgının, 8,5 milyarlık insanlık ailesini birbirine yaklaştırmak yerine toplumlar arasındaki uçurumları derinleştirdiğini görüyoruz. Aşıya adil erişim, salgının ekonomik yükünü omuzlama konusunda yaşanan adaletsizlikler de günde güne devam ediyor. Küresel sisteme, demokrasiye, sosyal barış ve istikrara risk oluşturan bu tehditlerden hiç kimse, hiçbir ülke azade değildir. Nitekim, salgına bağlı ortaya çıkan bu olumsuz iklimden AB de etkilenmiştir. Birliğin geleceğine dair Brexit süreci ile alevlenen tartışmalar, salgınla birlikte yeni bir boyuta taşındı. AB içindeki siyasi, coğrafi ve ekonomik ayrışmalar daha belirgin hale geldi. Bu durum AB gündemindeki pek çok önemli konunun geri plana itilmesine yol açtı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırdan fazla bir süredir AB'ye üyelik için çaba harcadıklarını belirterek, "Coğrafi, tarihi ve beşeri olarak Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye; elbette AB tam üyelik hedefine bağlıdır. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen AB, bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim, bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz. AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine dair samimi, adil ve ahde vefalı davranması gerekiyor. Bunu başardığımızda üyelik sürecimize asıl ket vuran sorunların ortadan kalkacağına, ülkemizin çabalarının meyvelerini vereceğine inanıyorum. Yakın coğrafyamızda vuku bulan hadiseler, dış politika ve güvenlik alanında iş birliğimizi güçlendirmemizin ne kadar önemli ve hayati olduğuna işaret ediyor. Bu kapsamda Bosna-Hersek'teki siyasi krizin çözümü noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgenin 1990'ların olumsuz havasına dönme sinyalleri vermesinde, AB üyelik perspektifinin sekteye uğramasının da etkisi büyüktür" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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