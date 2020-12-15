Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

15.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:38
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye- AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defaatle vurguladığını ancak Yunan tarafının sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını ve son haftalarda kışkırtıcı adımlar attığını söyledi. Tüm bunlar olurken Türkiye'nin, politikalarını sadece ve sadece hakkaniyet ve adalet temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen tarafın Türkiye olduğunu; bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hala masada bulunduğunu ifade etti. Bu konferansın KKTC dahil kimseyi dışlamamasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için gereken çabayı ortaya koyanın da her daim Türk tarafı olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi AB tarafından sorunlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye- AB ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti. Türkiye- AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğunu belirten Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini dile getirdi. Olumlu gündem için ilk aşamada sonuç alıcı şekilde kullanılabilecek aracın 18 Mart Mutabakatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ettiklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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