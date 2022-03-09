Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Politika, Haberler

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