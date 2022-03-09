Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ferdi Türkten - Politika