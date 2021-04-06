Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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