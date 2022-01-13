Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir." - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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