Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."
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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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