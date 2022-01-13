Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte,...