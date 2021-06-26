Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya karşılaşmasının ardından Milli Takım Menajeri Pelin Çelik'i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Filenin Sultanları"nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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