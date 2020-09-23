Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayısı ikramlı teşekkür
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayısı ikramlı teşekkür

23.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:34
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayısı ikramlı teşekkür

Son dakika gündem haberi... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kayısı ikram etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kayısı ikram etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamala göre, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekili Öznur Çalık tarafından Malatya kayısısının ikram edildiği fotoğrafların da yer aldığı paylaşım sosyal medyada Malatyalılardan büyük beğeni aldı.

Milletvekili Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 Eylül Salı günü AK Parti MKYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımı ve kayısı fiyatları, 24 Ocak depreminin ardından deprem konutlarının hızla inşa edilmesi ve 6. teşvik bölge hususundan dolayı teşekkürlerimizi kayısı ikramımız ile yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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