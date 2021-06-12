Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BURHANİYE MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR
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Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BURHANİYE MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BURHANİYE MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR
Demirören Haber Ajansı / Harun Uyanık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti.

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nden geçtiği sırada yol kenarından kendisini bekleyenlerini görünce aracını durdurdu. Burhaniye Mahallesi'nde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün cami açılışı sırasında kentsel dönüşüme destek verilmesini isteyerek, "Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" sözlerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlar bir süre daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gidene kadar konvoyunu bir kaç kez daha durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Uyanık

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Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BURHANİYE MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR - Haberler
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