Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.

04.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:56
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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