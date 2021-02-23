Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık."
23.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:54
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan