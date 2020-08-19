Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve bin 400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve bin 400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA