Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan