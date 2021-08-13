Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç... - Haberler
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