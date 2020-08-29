Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.
29.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA